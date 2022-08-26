Руководители новых районных "прокуратур и полиции ЛНР" и "глава" Северодонецка получили подозрения

Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве органов прокуратуры Луганской области сообщило еще пяти лицам о подозрении в коллаборационной деятельности.

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В частности, как говорится в сообщении Луганской областной прокуратуры, один из подозреваемых – Даниил Черноусов – в апреле был назначен руководителем новосозданной "прокуратуры Новопсковского района ЛНР".

Это житель Луганска, который после получения юридического образования до 2015 года работал в органах прокуратуры Днепропетровской области.

Также сообщено о подозрении уроженцу Перевальского района Владимиру Розовенко, работавшему в органах прокуратуры Луганщины, который после 2014 года остался на оккупированной территории. В июне этого года он добровольно возглавил оккупационную "прокуратуру Попаснянского района ЛНР".

На сотрудничество с представителями государства-агрессора также согласились жители города Сватово и поселка Троицкое: при оккупантах они решили построить "карьеру" в так называемом "Министерстве внутренних дел ЛНР", хотя раньше никакого отношения к правоохранительным органам не имели.

Следствие установило, что коллаборанты "трудоустроились" в июне-июле текущего года. Один из подозреваемых, Михаил Хоружий, занял должность "участкового Троицкого райотдела внутренних дел", второй, Андрей Шовкун, - устроился в "Сватовский райотдел внутренних дел".

В прокуратуре констатируют, что подозреваемые в своей деятельности руководствуются нелегитимными нормативно-правовыми актами, а их действия квалифицированы как добровольное занятие должности в незаконных правоохранительных органах на оккупированной территории (часть 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса).

За противоправную деятельность подозреваемым грозит 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с возможной конфискацией имущества.

Кроме того, в прокуратуре отмечают, что сообщили о подозрении и 24-летнему Марку Воржеву, который в июне вступил в должность так называемого "исполняющего обязанности председателя" Северодонецка и приступил к исполнению обязанностей на указанной "должности".

Ему вменяют часть 5 той же статьи (добровольное занятие должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций на оккупированной территории).

В свою очередь Киевская городская прокуратура сообщает, что уже направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы Луганской области Виктории Сердюковой, которая в октябре 2021 года добровольно согласилась на предложение оккупантов и заняла должность так называемого "уполномоченного по правам человека ЛНР".

"Вступая в должность, женщина выполняет указания незаконно созданного органа оккупационной власти, оказывает помощь РФ и ее военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения. Также она активно занимается информационной деятельностью, направленной на нарушение территориальной целостности Украины, поддержку действий государства- агрессора, в том числе в проведении вооруженной агрессии против Украины", - квалифицировал ее деятельность правоохранители.

Это дело расследовало территориальное управление Государственного бюро расследований в Киеве при оперативном сопровождении департамента внутренней безопасности Нацполиции. Женщине инкриминируют часть 1 статьи 109 и часть 2 статьи 110 УК (действия, направленные на насильственное изменение и свержение конституционного строя, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).