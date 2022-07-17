В МВД рассказали, сколько сотрудников ведомства перешли на сторону РФ

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что в ведомстве насчитали не более нескольких сотен предателей в более чем 130-тысячном коллективе Национальной полиции Украины.

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Об этом Енин рассказал в интервью "Укринформу".

"В 2014 году мы столкнулись с тем, что под контроль России так называемой "ДНР"/"ЛНР" переходили целые гарнизоны как милиционеров, так и пожарных. Сегодня, к счастью, мы наблюдаем относительно незначительное количество тех, кто соблазнился работать на стороне врага. Мы действительно насчитали не более нескольких сотен предателей только в более чем 130-тысячном коллективе Национальной полиции Украины", - говорит Енин.

Он подчеркнул, что ни один из материальных носителей информации, ни одна база данных, распорядителем которых является Министерство внутренних дел или ее отдельные элементы, не досталась врагу.

"Ни Единый реестр, ни демографический реестр, ни одна база, распорядителем которой является Национальная полиция Украины, ни один секретный документ не попал в руки врага", - говорит Енин.

Енин добавил, что МВД совместно с Государственным бюро расследований работает над тем, чтобы обеспечить привлечение к уголовной ответственности всех, кто принял сторону коллаборантства.

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила более 160 вражеских диверсионно-разведывательных групп и сообщила о подозрениях 1 тысячи злоумышленников за преступления против госбезопасности.