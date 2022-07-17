В МВС розповіли, скільки співробітників відомства перейшли на сторону РФ

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін розповів, що у відомстві нарахували не більше декількох сотень зрадників в понад 130-тисячному колективі Національної поліції України.

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Про це Єнін розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

"У 2014 році ми стикнулися з тим, що під контроль росії чи то так званої "ДНР"/"ЛНР" переходили цілі гарнізони як міліціонерів, так і пожежників. Сьогодні, на щастя, ми спостерігаємо відносно незначну кількість тих, хто спокусився працювати на стороні ворога. Ми дійсно нарахували не більше декількох сотень зрадників лише в понад 130-тисячному колективі Національної поліції України", - каже Єнін.

Він підкреслив, що жоден з матеріальних носіїв інформації, жодна база даних, розпорядником яких є Міністерство внутрішніх справ, чи її окремі елементи, не дісталася ворогу.

"Ані Єдиний реєстр, ані демографічний реєстр, жодна база, розпорядником якої є Національна поліція України, жодний таємний документ не потрапив до рук ворога", - говорить Єнін.

Єнін додав, що МВС спільно з Державним бюро розслідувань працює над тим, щоб забезпечити притягнення до кримінальної відповідальності всіх, хто став на бік колаборантства.

Нагадаємо, що Служба безпеки України викрила понад 160 ворожих диверсійно-розвідувальних груп і повідомила про підозри 1 тисячі зловмисників за злочини проти держбезпеки.