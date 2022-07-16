В полиции назвали количество дел, открытых за военные преступления

За время широкомасштабной войны Национальная полиция Украины получила и обработала почти 3,3 млн обращений от граждан.

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Об этом сообщила Национальная полиция.

"Зарегистрировано 99 тысяч уголовных правонарушений, что на 8% меньше аналогичного периода прошлого года. Начато более 23,1 тысячи уголовных производств по фактам преступлений, совершенных военнослужащими РФ и их пособниками. В рамках этих производств уже объявлено 381 подозрение фигурантам, в том числе и заочные. Открыла более 990 уголовных производств за коллаборационизм. 172 человека - в статусе подозреваемых. 78 обвинительных актов уже передано в суды. Разоблачила 99 ДРГ и задержала почти 1,5 тыс человек по подозрению в диверсионной деятельности", - говорится в сообщении.

Также, по словам главы Нацполиции, зафиксировано более 22,5 тысячи имущественных преступлений, из которых более 21,6 тысячи – кражи. Более 5,7 тысяч подозреваемых установлено. Выявлено во время проверки на блокпостах 390 разыскиваемых и более 3,1 тысячи подозрительных лиц, вероятно причастных к незаконной деятельности. А также более тысячи транспортных средств, находившихся в розыске.

Также полицейские открыли более тысячи уголовных производств по фактам незаконной переправки через государственную границу мужчин, подпадающих под мобилизацию. Подозрение за эту противоправную деятельность получили более 480 человек. Более 320 материалов направлено в суд.

"Полиция зарегистрировала более 300 уголовных производств за хищение гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований. 47 человек получили уведомление о подозрении за совершение этих преступлений. Найдено 3307 пропавших детей. 191 ребенка еще полиция разыскивает. Заблокировала более 4,5 тыс вражеских 3 информ млн пользователей", - отметил Игорь Клименко.

Напомним, что в Одессе задержаны четыре человека, фотографировавшие состав после ракетного удара.