ВС РФ обстреляли Сумскую и Черниговскую области

Российские войска вечером 15 июля и утром 16 июля обстреляли Белопольскую, Глуховскую, Середино-Будскую, Зноб-Новгородскую, Новослободскую громады Сумщины и Новгород-Северскую и Семеновскую громады на Черниговщине.

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Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Глуховскую громаду обстреляли из минометов и РСЗО, зафиксировано 24 и 22 взрыва утром и в полдень 15 июля соответственно. Во второй половине того же дня с территории РФ враг обстрелял из САУ один из населенных пунктов Белопольского общества, всего 8 попаданий. Через несколько часов оккупанты повторно обстреляли ту же громаду.

Семеновскую громаду РФ обстреливала трижды 15 июля, всего зафиксировано 7 разрывов мин. Около 07:00 16 июля Новгород-Северскую громаду атаковали четыре раза.

"Также на рассвета под минометным обстрелом оказалась Зноб–Новгородская громада, зафиксировано 12 прилетов мин калибра 120 мм. А около 8 утра ствольная артиллерия россиян ударила по одному с населенных пунктов Белопольской громады, там прилетело 12 снарядов", - добавили в ГНС.

Отметим, что жителей Сумской области призывают эвакуироваться. Такая просьба связана с угрозой ракетных ударов со стороны России.