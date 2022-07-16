Оккупанты продолжают обстреливать Николаев и область

16 июля утром российские войска в очередной раз обстреляли Николаев, информация о пострадавших уточняется. Оккупанты продолжают обстреливать также населенные пункты Николаевской области.

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Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Утром, 16 июля, ориентировочно в 04:00, враг еще раз обстрелял Николаев. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - отметил Ким.

Вчера также были обстрелы в пгт Первомайское. Повреждены объекты критической инфраструктуры и сельскохозяйственного назначения. Также зафиксировано попадание в лесополосу, канал, поля.

Кроме того, зафиксированы обстрелы села Лиманы Галицыновской общины. Повреждены объекты критической инфраструктуры, в результате чего село осталось без электро- газоснабжения. Также повреждены два жилых дома. Вечером большей части абонентов электроснабжения возобновили.

С некоторой периодичностью были обстрелы в Широковской общине. Разрушен один жилой дом, повреждено – три. Двое раненых.

Обстрелам подверглись также с. Александровка Владимировской общины. Попадания были преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет, в шести частных домах частично повреждены кыши и окна.

Сегодня, 16 июля, были обстрелы в Ингульской общине. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.

Продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.