Глава оккупационной администрации Мангуша Донецкой области получил подозрение в коллаборационизме

Назначенному оккупантами главе администрации поселка Мангуш Донецкой области сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (часть 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса). Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Согласно материалам следствия, подозреваемый вступил в должность "исполняющего обязанности главы администрации" Мангуша под юридикцией "ДНР" и имитируя легитимность псевдооргана государственной власти, проводит брифинги и встречи с жителями поселка, представителями местных предприятий и учреждений.

Кроме того, подозреваемый проводит встречи и с пророссийскими СМИ, во время которых распространяет информацию о деятельности и так называемых "достижений" оккупационных властей в регионе.

Расследование дела продолжается, оно проводится следователями территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве при оперативном сопровождении департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

Напомним также, что в начале июля подозрение по этой же статье УК получил и "глава" восстановленного оккупантами "Первомайского района ДНР" Борис Трима.

Отметим, что несмотря на возвращение старого названия ликвидированного Украиной в рамках реформы 2020 года района, для районного центра оккупационные власти используют название Мангуш, которое было возвращено задолго до войны на Донбассе - еще в 1995 году.