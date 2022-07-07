Глава восстановленного оккупантами района "ДНР" получил подозрение в коллаборационизме

Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры заочно сообщило двум лицам о подозрении в коллаборационной деятельности.

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Как говорится в сообщении прокуратуры, следствие установило, что в марте директор одного из предприятий добровольно начал сотрудничать с захватчиками.

Он согласился занять "должность" сначала исполняющего обязанности главы, а впоследствии и главы оккупационной администрации Первомайского района "ДНР" (оккупанты используют старое административное разделение и названия по состоянию на 2014 год, в частности, не признают переименование Украиной бывшего уже Мангушского района).

"В этой должности псевдоглова организует незаконный вывоз местных жителей в страну-агрессор, склоняет к сотрудничеству с оккупационной администрацией местных предпринимателей и участвует в подготовке пропагандистских материалов, оправдывающих военную агрессию РФ против Украины", - указывают правоохранители.

Кроме этого, сообщается, что в апреле на сторону врага перешла и бывшая директор одного из коммунальных дошкольных учебных заведений Волновахской городской военно-гражданской администрации.

Она, в свою очередь, заняла "должность" заведующего сектором образования оккупационной администрации Волновахи, на которой подозреваемая внедряет стандарты образования государства-агрессора в учебные заведения на территории города.

Обоим этим лицам инкриминируют часть 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса, которая угрожает фигурантам лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним также, что накануне получил подозрение в госизмене глава оккупационной администрации Мелитопольского района Запорожской области, формально остающийся заместителем председателя райсовета в украинской юрисдикции.