Голова відновленого окупантами району "ДНР" отримав підозру в колабораціонізмі

Головне управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури заочно повідомило двом особам про підозру у колабораційній діяльності.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як ідеться у повідомленні прокуратури, слідство встановило, що у березні директор одного з підприємств добровільно почав співпрацювати з загарбниками.

Він погодився обійняти "посаду" спочатку виконуючого обов'язки голови, а згодом і голови окупаційної адміністрації Першотравневого району "ДНР" (окупанти використовують старий адміністративний поділ та назви станом на 2014 рік, зокрема не визнають перейменування Україною колишнього вже Мангушського району).

"На цій посаді псевдоголова організовує незаконне вивезення місцевих мешканців до країни-агресора, схиляє до співпраці з окупаційною адміністрацією місцевих підприємців та бере участь у підготовці пропагандистських матеріалів, що виправдовують військову агресію РФ проти України", - вказують правоохоронці.

Крім цього, повідомляється, що в квітні на бік ворога перейшла й колишня директорка одного з комунальних дошкільних навчальних закладів Волноваської міської військово-цивільної адміністрації.

Вона, в свою чергу, обійняла "посаду" завідувача сектору освіти окупаційної адміністрації Волновахи, на якій підозрювана впроваджує стандарти освіти держави-агресора у навчальних закладах на території міста.

Обом цим особам інкримінують частину 5 статті 111-1 Кримінального кодексу, яка загрожує фігурантам позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо також, що напередодні отримав підозру в держзраді голова окупаційної адміністрації Мелітопольского району Запорізької області, що формально залишається заступником голови райради в українській юрисдикції.