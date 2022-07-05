Глава оккупационной администрации Мелитопольского района получил подозрение в госизмене

Депутат Мелитопольского районного совета Андрей Сигута, провозглашенный российскими оккупантами "главой военно-гражданской администрации" Мелитопольского района Запорожской области, получил подозрение в госизмене и коллаборационной деятельности.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как сообщает Офис генерального прокурора, ему инкриминируют, соответственно, часть 2 статьи 111 и часть 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса.

По данным следствия, подозреваемый с начала полномасштабного вторжения войск РФ перешел на сторону врага и активно содействовал оккупантам в проведении подрывной деятельности против Украины.

Отмечается, что он подыскивал и склонял местных жителей к сбору и передаче информации о местонахождении подразделений ВСУ и других сил обороны Украины, расположенных на территории Запорожья.

После "назначения" подозреваемый всячески оказывал поддержку оккупационным властям в управлении захваченными в Мелитополе объектами жилищно-коммунального хозяйства, бытового, торгового обслуживания, транспорта и связи, находящимися в коммунальной собственности местного районного совета.

Расследование дела ведут следователи управления Службы безопасности Украины в Запорожской области, процессуальное руководство осуществляет Запорожская областная прокуратура.

Напомним, что на выборах 2020 года Сигута баллотировался на выборах Мелитопольского райсовета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". После избрания депутатом он был избран заместителем председателя райсовета. Отметим при этом, что деятельность самой ОПЗЖ 20 июня по инициативе украинских властей была запрещена судом.