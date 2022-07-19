Голова окупаційної адміністрації Мангуша Донецької області отримав підозру у колабораціонізмі

Призначеному окупантами голові адміністрації селища Мангуш Донецької області повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (частина 5 статті 111-1 Кримінального кодексу). Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Згідно матеріалів слідства, підозрюваний добровільно зайняв посаду "виконувача обов’язків голови адміністрації" Мангуша під юридикцією "ДНР" та імітуючи легітимність псевдооргану державної влади, проводить брифінги та зустрічі з мешканцями селища, представниками місцевих підприємств та установ.

Крім того, підозрюваний проводить зустрічі і з проросійськими ЗМІ, під час яких поширює інформацію щодо діяльності та так званих "здобутків" окупаційної влади у регіоні.

Розслідування справи триває, воно здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві за оперативного супроводження департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції.

Нагадаємо також, що на початку липня підозру за цією ж статтею КК отримав і "голова" відтвореного окупантами "Першотравневого району ДНР" Борис Тріма.

Зазначимо, що незважаючи на повернення старої назви ліквідованого Україною в рамках реформи 2020 року району, для районного центру окупаційна влада використовує назву Мангуш, яку було повернено задовго до війни на Донбасі - ще 1995 року.