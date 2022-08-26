Керівники нових районних "прокуратур та поліції ЛНР" та "голова" Сєвєродонецька отримали підозри

Головне управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва органів прокуратури Луганської області повідомило ще п'яти особам про підозру у колабораційній діяльності.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зокрема, як ідеться у повідомленні Луганської обласної прокуратури, один з підозрюваних - Данііл Черноусов - у квітні був призначений керівником новоствореної "прокуратури Новопсковського району ЛНР".

Зазначається, що це житель Луганська, який після отримання юридичної освіти до 2015 року працював в органах прокуратури Дніпропетровської області.

Також повідомлено про підозру уродженцю Перевальського району Володимиру Розовенку, що працював в органах прокуратури Луганщини, який після 2014 року залишився на окупованій території. У червні цього року він добровільно очолив окупаційну "прокуратуру Попаснянського району ЛНР".

На співпрацю з представниками держави-агресора також погодилися жителі міста Сватове та селища Троїцьке: при окупантах вони вирішили побудувати "кар’єру" у так званому "Міністерстві внутрішніх справ ЛНР", хоча раніше жодного відношення до правоохоронних органів не мали.

Слідство встановило, що колаборанти "працевлаштувалися" у червні-липні поточного року. Один з підозрюваних, Михайло Хоружий, обійняв посаду "дільничного Троїцького райвідділу внутрішніх справ", другий, Андрій Шовкун, - влаштувався до "Сватівського райвідділу внутрішніх справ".

В прокуратурі констатують, що підозрювані у своїй діяльності дотримуються нелегітимних нормативно-правових актів, а їхні дії кваліфіковано як добровільне зайняття посади в незаконних правоохоронних органах на окупованій території (частина 7 статті 111-1 Кримінального кодексу).

За протиправну діяльність підозрюваним загрожує 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Окрім цього, в прокуратурі зазначають, що повідомили про підозру й 24-річному Марку Воржеву, який в червні обійняв посаду так званого "виконуючого обов'язки голови" Сєвєродонецька та приступив до виконання обов’язків на вказаній "посаді".

Йому закидають частину 5 тієї ж статті (добровільне зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій на окупованій території).

В свою чергу, Київська міська прокуратура повідомляє, що вже скерувала до суду обвинувальний акт стосовно мешканки Луганської області Вікторії Сердюкової, яка у жовтні 2021 року добровільно погодилась на пропозицію окупантів та обійняла посаду так званого "уповноваженого з прав людини ЛНР".

"Перебуваючи на посаді, жінка виконує вказівки незаконно створеного органу окупаційної влади, надає допомогу РФ та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану. Також вона активно займається інформаційною діяльністю, направленою на порушення територіальної цілісності України, підтримку дій держави-агресора, у тому числі у проведенні збройної агресії проти України", - кваліфікувал її діяльність правоохоронці.

Цю справу розслідувало територіальне управління Державного бюро розслідувань у Києві за оперативного супроводу департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Жінці інкримінують частину 1 статті 109 та частину 2 статті 110 КК (дії, спрямовані на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).