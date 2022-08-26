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Суспільство
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Керівники нових районних "прокуратур та поліції ЛНР" та "голова" Сєвєродонецька отримали підозри

Керівники нових районних "прокуратур та поліції ЛНР" та "голова" Сєвєродонецька отримали підозри
Марк Воржев

Головне управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва органів прокуратури Луганської області повідомило ще п'яти особам про підозру у колабораційній діяльності.

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Зокрема, як ідеться у повідомленні Луганської обласної прокуратури, один з підозрюваних - Данііл Черноусов - у квітні був призначений керівником новоствореної "прокуратури Новопсковського району ЛНР".

Зазначається, що це житель Луганська, який після отримання юридичної освіти до 2015 року працював в органах прокуратури Дніпропетровської області.

Також повідомлено про підозру уродженцю Перевальського району Володимиру Розовенку, що працював в органах прокуратури Луганщини, який після 2014 року залишився на окупованій території. У червні цього року він добровільно очолив окупаційну "прокуратуру Попаснянського району ЛНР".

На співпрацю з представниками держави-агресора також погодилися жителі міста Сватове та селища Троїцьке: при окупантах вони вирішили побудувати "кар’єру" у так званому "Міністерстві внутрішніх справ ЛНР", хоча раніше жодного відношення до правоохоронних органів не мали.

Слідство встановило, що колаборанти "працевлаштувалися" у червні-липні поточного року. Один з підозрюваних, Михайло Хоружий, обійняв посаду "дільничного Троїцького райвідділу внутрішніх справ", другий, Андрій Шовкун, - влаштувався до "Сватівського райвідділу внутрішніх справ".

В прокуратурі констатують, що підозрювані у своїй діяльності дотримуються нелегітимних нормативно-правових актів, а їхні дії кваліфіковано як добровільне зайняття посади в незаконних правоохоронних органах на окупованій території (частина 7 статті 111-1 Кримінального кодексу).

За протиправну діяльність підозрюваним загрожує 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Окрім цього, в прокуратурі зазначають, що повідомили про підозру й 24-річному Марку Воржеву, який в червні обійняв посаду так званого "виконуючого обов'язки голови" Сєвєродонецька та приступив до виконання обов’язків на вказаній "посаді".

Йому закидають частину 5 тієї ж статті (добровільне зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій на окупованій території).

В свою чергу, Київська міська прокуратура повідомляє, що вже скерувала до суду обвинувальний акт стосовно мешканки Луганської області Вікторії Сердюкової, яка у жовтні 2021 року добровільно погодилась на пропозицію окупантів та обійняла посаду так званого "уповноваженого з прав людини ЛНР".

"Перебуваючи на посаді, жінка виконує вказівки незаконно створеного органу окупаційної влади, надає допомогу РФ та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану. Також вона активно займається інформаційною діяльністю, направленою на порушення територіальної цілісності України, підтримку дій держави-агресора, у тому числі у проведенні збройної агресії проти України", - кваліфікувал її діяльність правоохоронці.

Цю справу розслідувало територіальне управління Державного бюро розслідувань у Києві за оперативного супроводу департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Жінці інкримінують частину 1 статті 109 та частину 2 статті 110 КК (дії, спрямовані на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Автор:
Тимофій Бесп'ятов