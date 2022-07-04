ВСУ отступили от Лисичанска без потерь, - глава Луганской ОВА

Украинские войска покинули Лисичанск Луганской области для того, чтобы не допустить окружения и выйти из города без потерь. Следующая цель россиян – захватить Донецкую область.

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Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в интервью BBC.

По его словам, ВСУ могли бы еще долго удерживать город, но на данный момент Россия имеет огромное преимущество в артиллерии и боеприпасах.

"Они просто уничтожили бы город издалека, так что не было смысла оставаться. Мы бы попали в окружение и должны были бы сидеть там, пока город обстреливали. Поэтому мы решили не допускать окружения, чтобы не пытаться отступать все сразу. Решили отойти на готовые укрепленные позиции дальше на запад, занять их и оттуда продолжить борьбу с русской армией. Как следствие, все ушли без потерь", - сказал Сергей Гайдай.

Он отметил, что это не проигранная война, а всего лишь одна битва, которую украинская сторона проиграла.

"Лично мне тяжело и больно, но это не проигранная война. Это всего лишь одна битва, которую мы проиграли. Нам нужно было сохранить наши войска, чтобы, когда прибудет достаточное количество поставляемого Западом оружия, мы могли провести нормальные операции и контратаковать", - рассказал Гайдай.

Также глава ОВА утверждает, что следующая цель россиян – захватить Донецкую область.

Напомним, российские военные закрепились в Лисичанске Луганской области, откуда 3 июля вышли украинские защитники с целью сохранения жизней. Также оккупантам удалось форсировать реку Северский Донец и взять под контроль Золотаровку.