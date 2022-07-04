Россияне закрепились в Лисичанске и форсировали реку Северский Донец (ФОТО)

Российские военные закрепились в Лисичанске Луганской области, откуда 3 июля вышли украинские защитники с целью сохранения жизней. Также оккупантам удалось форсировать реку Северский Донец и взять под контроль Золотаровку.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, даже в последний день Лисичанской обороны под плотным огнем медики госпитализировали раненых, город спасали пожарные, а полиция фиксировала преступления.

"Держали строй, даже когда это уже казалось невозможным. Россияне преобладали в десять раз. Это нашествие разрушало город и убивало людей. Многих раненых местных жителей мы вывезли в больницы Днепра, Львова или Ивано-Франковска", - проинформировал он.

Сергей Гайдай отметил, что в медучреждениях Донбасса за последние недели получают или уже получили помощь около 50 тяжелораненых лисичан. Тех, кто нуждался в госпитализации, эвакуировали даже в последний день обороны. Как и спасали город от пламени пожарные, когда загорались многоэтажки.

"Российская армия собрала силы по всем возможным направлениям и сосредоточила их в Лисичанске. Их преимущество в личном составе мы нивелировали мастерством украинских бойцов. Однако необходимое для вытеснения врага количество дальнобойного оружия к нам еще не поступило", - сказал глава военной администрации.

Он подчеркнул, что российские оккупанты закрепились в Лисичанске. Также им удалось форсировать реку Северский Донец, чтобы на пятый месяц войны захватить Белогоровку. Под контролем россиян уже и Золотаровка.

Напомним, 3 июля после тяжелых боев за Лисичанск Вооруженные силы Украины были вынуждены отойти с позиций и рубежей. В противном случае это привело бы к роковым последствиям.

Лисичанск находится достаточно близко к административной границе Луганской области. Но сейчас о полной оккупации региона речь не идет. Важно отметить, что российские захватчики несколько месяцев взимали свои силы на Донбасс по другим направлениям.