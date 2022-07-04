Россияне перевезли из Крыма в Херсонскую область 17 вагонов с боеприпасами, - Генштаб

Армия Российской Федерации пытается установить контроль над населенными пунктами в Богородичное, Мазановке и Долине в Донецкой области. Также враг пытается вернуть утраченные позиции в Херсонской области, в частности, из временно оккупированного Крыма на железнодорожную станцию “Каланчак” было перемещено 17 вагонов с боеприпасами.

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Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что с территории Курской области россияне обстреляли украинские позиции в районах населенных пунктов Васильевское, Белополье, Бачевск и Волковка Сумской области.

В Харьковском направлении враг сосредоточился на сковывании действий ВСУ и недопущении их перехода в наступление. В направлении населенного пункта Прудянка украинские воины остановили штурмовые действия россиян. В частности, в целях нарушения системы управления и связи ВСУ противник активно использует комплексы радиоэлектронной борьбы.

В Славянском направлении подразделения противника пытаются установить контроль над населенными пунктами Богородичное, Мазановка и Долина. Боевые действия продолжаются. Враг осуществляет перегруппировку войск для возобновления наступления. С этой целью перемещена батальонная тактическая группа из района города Изюм в направлении населенного пункта Снежковка, развернуты дополнительные подразделения ствольной артиллерии.

На Донецком направлении противник сосредоточен на постепенном вытеснении подразделений Сил обороны на границу Северск – Федоровка – Бахмут. На Краматорском направлении после проведения артподготовки враг форсировал реку Северский Донец, закрепляется в районах населенных пунктов Лисичанск и Белогоровка.

На Бахмутском направлении противник активизировал обстрелы позиций ВСУ по ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения. Нанес ракетные удары в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Спирное и в районе Углегорской ТЭС. Также ведет наступательные действия в районах населенных пунктов Васильевка, Берестово, Спирное, Клиново и Майорск, успеха не имеет.

На Авдеевском и Кураховском направлениях оккупанты вели штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Победа и Марьинка. Авиация врага нанесла ракетные удары в районах восточной окраины населенного пункта Авдеевка и Марьинки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания подразделений Сил обороны и недопущения их опрокидывания на другие направления.

На Южнобужском и Таврическом направлениях враг сосредоточен на попытках возвращения утраченных позиций в районах населенных пунктов Ивановка, Потёмкино и Мирное и недопущении проведения ВСУ контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. Враг усовершенствует инженерное оборудование позиций в районе Нововоскресенского.

Как сообщили в Генштабе, в рамках логистического обеспечения войск с временно оккупированного Крыма на железнодорожную станцию "Каланчак" (Мирное, Херсонская область) перемещено 17 вагонов с боеприпасами. В готовности к применению в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Кроме того, украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения небезуспешно продолжают огневое поражение складов боеприпасов и скоплений живой силы и военной техники российских оккупантов.

Напомним, после тяжелых боев за Лисичанск Вооруженные силы Украины были вынуждены отойти с позиций и рубежей. В противном случае это привело бы к роковым последствиям. Лисичанск находится достаточно близко к административной границе Луганской области. Но сейчас о полной оккупации региона речь не идет.