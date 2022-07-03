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Украина ежемесячно выделяет на ВСУ почти годовой бюджет армии до войны

Украина ежемесячно выделяет на ВСУ почти годовой бюджет армии до войны

Каждый месяц Украина направляет на содержание Вооруженных сил 130 млрд грн ($4,4 млрд). До войны годовой бюджет украинской армии составлял 156 млрд грн ($5,28 млрд).

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью новостному порталу LB.

"Если у нас раньше содержание армии было около 156 миллиардов гривен, это был бюджет Вооруженных Сил Украины и украинской армии на год, то сегодня около 130 миллиардов — это ежемесячная сумма. Конечно, у нас сильно выросли социальные выплаты, расходы на разминирование, расходы на срочное восстановление, затраты на внутренне перемещенных лиц", — резюмировал Шмыгаль.

Он акцентировал внимание, что сейчас месячный бюджет Украины составляет около 250 млрд грн. При этом от налоговой, таможни в казну поступают лишь от 70 до 100 млрд грн.

Глава правительства добавил, что из-за войны увеличились и другие расходы бюджета, кроме как на армию. В частности, более 30 млрд грн выделили только в рамках программы "єПідтримка".

В настоящее время большая часть поступлений в государственный бюджет Украины — это международная грантовая и кредитная помощь. Из собственных доходов госбюджет наполняется только на треть.  Поэтому глава Минфина Сергей Марченко настаивал на возвращении довоенного уровня налогов.

Отметим, что Верховная Рада уже вернула пошлины и обложение НДС на импортные товары и растаможку авто с 1 июля, с этого дня отменяется льгота на ввоз авто. Соответствующий закон президент Украины Владимир Зеленский подписал 30 июня.

Автор:
Вита Молодан