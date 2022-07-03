Украина ежемесячно выделяет на ВСУ почти годовой бюджет армии до войны

Каждый месяц Украина направляет на содержание Вооруженных сил 130 млрд грн ($4,4 млрд). До войны годовой бюджет украинской армии составлял 156 млрд грн ($5,28 млрд).

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью новостному порталу LB.

"Если у нас раньше содержание армии было около 156 миллиардов гривен, это был бюджет Вооруженных Сил Украины и украинской армии на год, то сегодня около 130 миллиардов — это ежемесячная сумма. Конечно, у нас сильно выросли социальные выплаты, расходы на разминирование, расходы на срочное восстановление, затраты на внутренне перемещенных лиц", — резюмировал Шмыгаль.

Он акцентировал внимание, что сейчас месячный бюджет Украины составляет около 250 млрд грн. При этом от налоговой, таможни в казну поступают лишь от 70 до 100 млрд грн.

Глава правительства добавил, что из-за войны увеличились и другие расходы бюджета, кроме как на армию. В частности, более 30 млрд грн выделили только в рамках программы "єПідтримка".

В настоящее время большая часть поступлений в государственный бюджет Украины — это международная грантовая и кредитная помощь. Из собственных доходов госбюджет наполняется только на треть. Поэтому глава Минфина Сергей Марченко настаивал на возвращении довоенного уровня налогов.

Отметим, что Верховная Рада уже вернула пошлины и обложение НДС на импортные товары и растаможку авто с 1 июля, с этого дня отменяется льгота на ввоз авто. Соответствующий закон президент Украины Владимир Зеленский подписал 30 июня.