Україна щомісяця виділяє на ЗСУ майже річний бюджет армії до війни

Щомісяця Україна спрямовує на утримання Збройних сил 130 млрд грн ($4,4 млрд). До війни річний бюджет української армії становив 156 млрд грн ($5,28 млрд.).

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю порталу LB.

"Якщо у нас утримання армії було близько 156 мільярдів гривень, це був бюджет Збройних Сил України й української армії на рік, то сьогодні близько 130 мільярдів – це щомісячна сума. Звичайно, в нас сильно зросли соціальні виплати, витрати на розмінування, витрати на термінове відновлення, витрати на внутрішньо переміщених осіб", - резюмував Шмигаль.

Він наголосив, що зараз місячний бюджет України становить близько 250 млрд грн. При цьому від податкової та митниці до скарбниці надходять лише від 70 до 100 млрд грн.

Глава уряду додав, що через війну збільшилися й інші витрати з бюджету, окрім як на армію. Зокрема, понад 30 млрд грн виділили лише у рамках програми " єПідтримка" .

Нині більшість надходжень до державного бюджету України — це міжнародна грантова та кредитна допомога. Із власних доходів держбюджет наповнюється лише на третину. Тому голова Мінфіну Сергій Марченко наполягав на поверненні довоєнного рівня податків.

Зазначимо, що Верховна Рада вже повернула мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня, з цього дня скасовується пільга на ввезення авто. Відповідний закон президент України Володимир Зеленський підписав 30 червня.