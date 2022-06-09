Міністр фінансів наполягає на поверненні довоєнних податків

Ситуація з надходженнями до державного бюджету України в травні була кращою, ніж очікувало Міністерство фінансів. Але попри це, вони покривають лише третину державних видатків. Тому голова Мінфіну Сергій Марченко наполягає на повернення довоєнного рівня податків.

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Про це він сказав на засіданні податкового комітету Верховної Ради в четвер, 9 червня.

Зазначається, що фактичні видатки за травень становили 250 млрд грн, половина з яких – на війну. Також держава фінансує соціальні витрати й зарплати – і все.

"Наші внутрішні ресурси щодо оптимізації видатків практично вичерпані. Єдиний спосіб – відновлення економіки, відновлення сплати податків. Податки мають сплачувати всі. Не йдеться про збільшення податків чи якісь жорсткі умови їхньої сплати, мова йде про те, що бізнес має розділити справедливу вартість війни разом із державою", – сказав Марченко.

Зокрема, голова Мінфіну закликав Верховну Раду в майбутньому утриматися від зменшення податків і повернути податковий і митний режим, який діяв 23 лютого. Також Україна розраховує на міжнародну допомогу, до кінця року вона становитиме щонайменше $20 млрд.

"Цього місяця ми плануємо залучити $4,8 млрд. У порівнянні з $1,5 млрд у травні – це дуже значна підтримка", – сказав він.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів 28 травня схвалив внесення до Верховної Ради законопроекту про поновлення дії мит та ПДВ при імпорті товарів в Україну.