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Кабмін хоче повернути всі мита та ПДВ при імпорті, окрім авто та палива - нардеп
Депутат Верховної Ради Ярослав Железняк ("Голос") заявляє, що Кабінет міністрів 28 травня схвалив внесення до Верховної Ради законопроекту про поновлення дії мит та ПДВ при імпорті товарів в Україну, за винятком палива та автомобілів. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
"Виявляється, вчора Кабмін (Мінфін/Мінеконом) підтримав внесення законопроекту про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари (без авто та палива). Буде незабаром від уряду зареєстрований у Раді", - повідомив нардеп.
Нагадаємо, що 24 березня Верховна Рада прийняла одразу в першому та другому читанні законопроект №7190, який передбачав, зокрема, що з 1 квітня на період воєнного стану звільняються від податку на додану вартість та мит операції з ввезення в Україну товарів платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи.
Від сплати акцизного податку також було звільнено ввезення автомобільного пасажирського та вантажного транспорту та мотоциклів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У той же час звільнення від мит не стосується спирту, алкогольної продукції та тютюнових виробів, а також будь-яких товарів походженням з Росії.
5 квітня цей закон був підписаний президентом Володимиром Зеленським, опублікований і набув чинності.
Джерело фото: ua.depositphotos.com