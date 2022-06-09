Министр финансов настаивает на возвращении довоенных налогов

Ситуация с поступлениями в государственный бюджет Украины в мае была лучше, чем ожидало Министерство финансов. Но, несмотря на это, они покрывают лишь треть государственных расходов. Поэтому глава Минфина Сергей Марченко настаивает на возвращении довоенного уровня налогов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом он сказал сегодня, 9 июня, на заседании налогового комитета Верховной Рады.

Отмечается, что фактические расходы за май составили 250 млрд. грн., половина из которых – на войну. Также государство финансирует социальные расходы и зарплаты – и все.

"Наши внутренние ресурсы по оптимизации расходов практически исчерпаны. Единственный способ – восстановление экономики, восстановление уплаты налогов. Налоги должны платить все. Речь не идет об увеличении налогов или о жестких условиях их уплаты, речь идет о том, что бизнес должен разделить справедливую стоимость войны вместе с государством", – сказал Марченко.

В частности, глава Минфина призвал Верховную Раду в будущем воздержаться от уменьшения налогов и вернуть действовавший 23 февраля налоговый и таможенный режим. Также Украина рассчитывает на международную помощь, до конца года она будет составлять не менее $20 млрд.

"В этом месяце мы планируем привлечь $4,8 млрд. По сравнению с $1,5 млрд в мае – это очень большая поддержка", – сказал он.

Напомним, что Кабинет министров 28 мая одобрил внесение в Верховную Раду законопроекта о возобновлении действия пошлин и НДС при импорте товаров в Украину.