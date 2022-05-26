В Украине с 27 мая возобновляется регистрация налоговых накладных

С пятницы, 27 мая, в Украине снова будет открыта регистрации налоговых накладных. Как отметил в своем Telegram-канале председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, система будет работать в довоенном режиме с оговорками, указанными в соответствующем законе.

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"Настоятельно прошу конвертаторов, отдельных налоговиков и других профессиональных уклонистов не рассчитывать на то, что в условиях войны схемный налоговый кредит пройдёт незамеченным. Налоговая на любые попытки будет реагировать жестко, по законам военного времени со всеми вытекающими", - обратился он.

При этом он также призвал честный бизнес немедленно информировать его лично о любых "перекосах на местах" со стороны Государственной налоговой службы, если таковые будут иметь место. Гетманцев пообещал реагировать "жестко и по-военному".

"У налоговой абсолютно однозначная четкая задача - обеспечить регистрацию налоговых накладных в полном соответствии с законом и требованием белого бизнеса", - подчеркнул нардеп.

Напомним, что 12 мая Верховная Рада приняла в целом законопроект №7360, предусматривающий полное возобновление работы системы электронного администрирования НДС. Предусмотрено, что регистрация налоговых накладных за февраль-май 2022 года будет проходить до 15 июля.

При этом налогоплательщики освобождаются от ответственности за несвоевременное представление отчетности или уплату налогов в период после 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, если эти налоговые обязательства были выполнены в течение 60 дней со дня возобновления такой возможности.

Такие же поблажки даются и налогоплательщикам, перешедшим на упрощенную систему налогообложения с уплатой 2% налога. Кроме того, закон предусматривает бюджетное возмещение НДС, а также возобновление камеральных и документальных проверок налоговой отчетности.

Документ был подписан президентом Владимиром Зеленским 25 мая, опубликован в четверг, 26 мая, и должен вступить в силу на следующий день после этого.

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