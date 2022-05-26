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В Україні з 27 травня поновлюється реєстрація податкових накладних
З п'ятниці, 27 травня, в Україні знову буде відкрито реєстрацію податкових накладних. Як зазначив у своєму Telegram-каналі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, система працюватиме у довоєнному режимі із застереженнями, зазначеними у відповідному законі.
"Наполегливо прошу конвертаторів, окремих податківців та інших професійних ухилістів не розраховувати на те, що в умовах війни схемний податковий кредит пройде непоміченим. Податкова на будь-які спроби реагуватиме жорстко, за законами воєнного часу з усіма витікаючими", - звернувся він.
При цьому він також закликав чесний бізнес негайно інформувати його особисто про будь-які "перекоси на місцях" з боку Державної податкової служби, якщо такі матимуть місце. Гетманцев пообіцяв реагувати "жорстко та по-воєнному".
"У податкової абсолютно однозначне чітке завдання - забезпечити реєстрацію податкових накладних у повній відповідності до закону та вимогою білого бізнесу", - підкреслив нардеп.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що 12 травня Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №7360, який передбачає повне відновлення роботи системи електронного адміністрування ПДВ. Передбачено, що реєстрація податкових накладних за лютий-травень 2022 року триватиме до 15 липня.
При цьому платники податків звільняються від відповідальності за несвоєчасне подання звітності або сплату податків у період після 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, якщо ці податкові зобов'язання було виконано протягом 60 днів з дня поновлення такої можливості.
Такі ж поблажки даються і платникам податків, які перейшли на спрощену систему оподаткування зі сплатою 2% податку. Крім того, закон передбачає бюджетне відшкодування ПДВ, а також поновлення камеральних та документальних перевірок податкової звітності.
Документ був підписаний президентом Володимиром Зеленським 25 травня, опублікований у четвер, 26 травня, і має набути чинності наступного дня після цього.
Джерело фото: ua.depositphotos.com