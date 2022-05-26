В Україні з 27 травня поновлюється реєстрація податкових накладних

З п'ятниці, 27 травня, в Україні знову буде відкрито реєстрацію податкових накладних. Як зазначив у своєму Telegram-каналі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, система працюватиме у довоєнному режимі із застереженнями, зазначеними у відповідному законі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Наполегливо прошу конвертаторів, окремих податківців та інших професійних ухилістів не розраховувати на те, що в умовах війни схемний податковий кредит пройде непоміченим. Податкова на будь-які спроби реагуватиме жорстко, за законами воєнного часу з усіма витікаючими", - звернувся він.

При цьому він також закликав чесний бізнес негайно інформувати його особисто про будь-які "перекоси на місцях" з боку Державної податкової служби, якщо такі матимуть місце. Гетманцев пообіцяв реагувати "жорстко та по-воєнному".

"У податкової абсолютно однозначне чітке завдання - забезпечити реєстрацію податкових накладних у повній відповідності до закону та вимогою білого бізнесу", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, що 12 травня Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №7360, який передбачає повне відновлення роботи системи електронного адміністрування ПДВ. Передбачено, що реєстрація податкових накладних за лютий-травень 2022 року триватиме до 15 липня.

При цьому платники податків звільняються від відповідальності за несвоєчасне подання звітності або сплату податків у період після 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, якщо ці податкові зобов'язання було виконано протягом 60 днів з дня поновлення такої можливості.

Такі ж поблажки даються і платникам податків, які перейшли на спрощену систему оподаткування зі сплатою 2% податку. Крім того, закон передбачає бюджетне відшкодування ПДВ, а також поновлення камеральних та документальних перевірок податкової звітності.

Документ був підписаний президентом Володимиром Зеленським 25 травня, опублікований у четвер, 26 травня, і має набути чинності наступного дня після цього.

Джерело фото: ua.depositphotos.com