Гетьманцев розповів, коли бізнесу почнуть відшкодовувати ПДВ

Загалом на відшкодування з ПДВ потрібно близько 12 млрд гривень на місяць.

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В інтерв'ю виданню Forbes Україна голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев розповів, що з кінця травня держава почне відшкодовувати ПДВ за січень.

За його словами, за січень місяць податкові накладні зареєстровано. З лютого до травня податкові накладні не реєструвалися. Тому бізнесу потрібно дати час, щоб їх зареєструвати, а без цього відшкодування ПДВ неможливе.

"На це ми даємо півтора-два місяці, потім податковій потрібен час, щоб перевірити накладні. Потім почнуть відбуватись відшкодування за лютий – травень. З червня ми розраховуємо вже вийти у звичайний режим відшкодування", - заявив він.

Гетьманцев зазначив, що держава відмовилася від ідеї відшкодовувати ПДВ облігаціями. Тому всі виплати будуть грошима.

Він підкреслив, що всього на відшкодування з ПДВ потрібно близько 12 млрд. гривень на місяць.

Нагадаємо, що раніше народний депутат України Данило Гетьманцев розповів, що військовий бюджет України має бути більшим, ніж у РФ.