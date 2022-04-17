"Не менее 20 млрд долларов мы должны тратить на оборону", - Гетманцев

Гетманцев рассказал, что нужно увеличивать бюджет на оборону и развивать научное вооружение.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью "Новини live", что военный бюджет Украины должен быть больше, чем в РФ.

"По меньшей мере, $20 млрд мы должны тратить на оборону. Военный мирный бюджет РФ составляет $60 млрд, а сейчас – гораздо больше. А мы, хотим этого или нет, будем жить в постоянной угрозе новой войны, даже если удастся достичь мира. От мира начинается восстановление. А к этой точке или запятые о восстановлении могут быть только разговоры", - говорит Гетманцев.

По его словам, военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины должен стать отраслью-локомотивом, которая будет развивать всю экономику.

"Мы сделаем государственные инвестиции в производство касок, бронежилетов. Мы не должны это вообще ввозить из-за границы, а делать своими руками", - заявил нардеп.

Также Гетманцев отметил, что в Украине нужно развивать научное вооружение.

"С другой стороны, нам нужно развивать робототехнику, беспилотники и другое научное вооружение. И это не только то, на что мы будем тратить. Этим мы создадим рабочие места, высококачественные товары, которые сможем продавать по всему миру. И кстати, есть неограниченные возможности для государственно-частного партнерства", - добавил он.

Напомним, что Верховная Рада и Кабинет министров подготовили законопроект, предусматривающий увеличение в 1,5 раза ставки прямых налогов для компаний, получающих доход на территории России.