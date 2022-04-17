"Не менше 20 млрд доларів ми маємо витрачати на оборону", - Гетьманцев

Гетьманцев розповів, що треба збільшувати бюджет на оборону та розвивати наукове озброєння.

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Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев розповів в інтерв'ю "Новини live", що військовий бюджет України має бути більшим, ніж у РФ.

"Щонайменше $20 млрд ми повинні витрачати на оборону. Військовий мирний бюджет РФ становить $60 млрд, а зараз – набагато більше. А ми, хочемо цього чи ні, житимемо в постійній загрозі нової війни, навіть якщо вдасться досягти миру. світу починається відновлення. А до цієї точки або коми про відновлення можуть бути лише розмови", - каже Гетьманцев.

За його словами, військово-промисловий комплекс (ВПК) України має стати галуззю-локомотивом, яка розвиватиме всю економіку.

"Ми зробимо державні інвестиції у виробництво касок, бронежилетів. Ми не маємо це взагалі ввозити з-за кордону, а робити своїми руками", - заявив нардеп.

Також Гетьманцев зазначив, що в Україні потрібно розвивати наукове озброєння.

"З іншого боку, нам потрібно розвивати робототехніку, безпілотники та інше наукове озброєння. І це не тільки те, на що ми витрачатимемо. Цим ми створимо робочі місця, високоякісні товари, які зможемо продавати у всьому світі. І до речі, є необмежені можливості для державно-приватного партнерства", – додав він.

Нагадаємо, що Верховна Рада та Кабінет міністрів підготували законопроект, який передбачає збільшення у 1,5 раза ставки прямих податків для компаній, які отримують дохід на території Росії.