ЄС виділить €50 млн для допомоги українцям

Європейський Союз (ЄС) додатково виділить €50 млн на гуманітарну допомогу для підтримки громадян України.

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Про це у Twitter повідомляє Управління гуманітарними проектами ЄС.

"Це нове фінансування забезпечить надання послуг екстреної медичної допомоги, безпечної питної води, притулків, грошової допомоги, підтримки у боротьбі з ґендерним насильством", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас уточнив, що новий пакет допомоги від ЄС буде спрямований на задоволення найбільш гострих гуманітарних потреб.

Нагадаємо, в ході акції Stand Up for Ukraine було затверджено гранти на $4,6 млрд США (4,1 млрд євро) та кредити на $5,5 млрд (5 млрд євро), які будуть спрямовані на підтримку 4,4 млн українських біженців. європейських країнах та 6,5 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні.

Про свої зобов'язання та пожертвування заявили, зокрема, Європейська комісія. - $1,1 млрд, Канада – $80 млн, Бельгія - $904 млн, Хорватія - $111 млн, Чехія – $222 млн, Естонія - $0,11 млн, Фінляндія – $778 млн, Ірландія – $58 млн, Італія – $400 млн, Мальта – $0,06 млн, Словаччина – $595 млн, Швеція – $333 млн, Катар – $5 млн.

Крім цього, Банк розвитку Ради Європи заявив про кредити на суму $1,1 млрд, а Європейський інвестиційний банк – на суму $4,4 млрд (ще вимагають схвалення ради директорів).

У свою чергу, Європейський банк реконструкції та розвитку підтвердив, що він виділить $1,1 млрд із раніше оголошеного 9 березня пакету в $2,25 млрд спеціально для проектів у муніципалітетах, що постраждали від кризи.

Раніше повідомлялося, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для спрямування грошей країн-донорів на допомогу Україні.

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