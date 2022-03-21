Китайський Червоний Хрест передасть Україні $1,57 млн. гуманітарної допомоги

Суспільство Червоного Хреста Китаю виділить 10 млн. юанів (1,57 млн. доларів США) на надання гуманітарної допомоги Україні.

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Про це на брифінгу в Пекіні заявив спікер міністерства закордонних справ КНР Ванг Веньбін, передає Reuters.

Раніше повідомлялося, що Китайський Червоний Хрест Китаю пообіцяв відправити Україні партію гуманітарної допомоги вартістю 5 млн юанів або 791 540 американських доларів.

Варто зазначити, що керівництво КНР неодноразово стверджувало, що Китай не забезпечує зброєю або боєприпасами жодну зі сторін російсько-української війни, а відправляє лише продукти, медикаменти, спальні мішки та дитяче харчування.

Водночас, у ЗМІ з'явилася інформація, що Росія після величезних втрат живої сили та техніки на території України нібито запросила військову допомогу Китаю.

Після цього вартість акцій китайських компаній, котируються на біржі в Гонконгу, різко впала .

Зокрема, 14 березня індекс Hang Seng China Enterprises закрився із падінням на 7,2%, що стало найбільшим падінням із листопада 2008 року.

Нагадаємо, 18 березня голова КНР Сі Цзіньпін провів переговори з президентом США Джо Байденом, у ході яких заявив, що конфлікти та конфронтації, подібні до подій в Україні, не відповідають нічиїм інтересам.

У свою чергу після цих онлайн-переговорів представник Білого дому Джен Псакі повідомила, що Вашингтон зберігає занепокоєння, що КНР може надати певну підтримку РФ на тлі її повномасштабного вторгнення в Україну.