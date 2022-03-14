Акции китайских компаний рухнули на фоне сообщений о том, что "РФ просит военную помощь у КНР" — Bloomberg

Стоимость акций китайских компаний, котирующихся на бирже в Гонконге, резко рухнула на фоне неподтвержденных сообщений о том, что "Россия могла запросить военную помощь у Китая". Индекс Hang Seng China Enterprises в понедельник, 14 марта, закрылся с падением на 7,2%, что стало самым большим падением с ноября 2008 года.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

О том, что РФ, возможно, может попросить КНР помочь материально в войне с Украиной, сообщали только СМИ. Официальные лица эту информацию не комментировали, а в РФ опровергли. Однако рынок все равно отреагировал падением цен на китайские акции.

"Китайские акции пережили худший день со времен мирового финансового кризиса, так как опасения по поводу тесных отношений Пекина с Россией и возобновление регуляторных рисков спровоцировали панические продажи", — говорится в материале издания.

Индекс Hang Sang Tech упал на 11%, что стало его худшим падением с момента запуска в июле 2020 года.

"Если США решат ввести санкции против Китая в целом или против отдельных китайских компаний, ведущих бизнес с Россией, это будет проблемой. В этом случае вся история все еще витает в воздухе", — считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.

График падения стоимости китайских акций. Источник: Bloomberg

Напомним, ранее сообщалось, что российские авиакомпании рассчитывали, что после введения Евросоюзом жестких санкций они смогут покупать запчасти для самолетов в Китае. Однако КНР отказалась поставлять детали в Россию.