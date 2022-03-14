Акції китайських компаній впали на тлі повідомлень про те, що "РФ просить військову допомогу у КНР" — Bloomberg

Вартість акцій китайських компаній, що котируються на біржі в Гонконгу, різко впала на тлі непідтверджених повідомлень про те, що "Росія могла запросити військову допомогу у Китаю". Індекс Hang Seng China Enterprises у понеділок, 14 березня, закрився з падінням на 7,2%, що стало найбільшим падінням з листопада 2008 року.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

Про те, що РФ, можливо, може попросити КНР допомогти матеріально у війні з Україною, повідомляли лише ЗМІ. Офіційні особи цю інформацію не коментували, а в РФ спростували. Проте ринок все одно відреагував падінням цін на китайські акції.

"Китайські акції пережили найгірший день з часів світової фінансової кризи, оскільки побоювання з приводу тісних відносин Пекіна з Росією та відновлення регуляторних ризиків спровокували панічні продажі", — йдеться у матеріалі видання.

Індекс Hang Sang Tech впав на 11%, що стало його найгіршим падінням з моменту запуску в липні 2020 року.

"Якщо США вирішать запровадити санкції проти Китаю в цілому або проти окремих китайських компаній, що ведуть бізнес із Росією, це буде проблемою. У цьому випадку вся історія все ще витає у повітрі", — вважає засновник Mobius Capital Partners Марк Мобіус.

Графік падіння вартості китайських акцій. Джерело: Bloomberg

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські авіакомпанії розраховували, що після запровадження Євросоюзом жорстких санкцій вони зможуть купувати запчастини до літаків у Китаї. Проте КНР відмовилася постачати деталі до Росії.