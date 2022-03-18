Си Цзиньпин после разговора с Байденом заявил, что война в Украине не выгодна никому

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что конфликты и конфронтации, подобные событиям в Украине, не отвечают ничьим интересам.

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Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на китайские государственные СМИ.

Китайский лидер заявил, что "противостояние и конфликт в Украине не выгодны ни одному человеку" и что мир и безопасность - "ценнейшие сокровища международного сообщества".

"Украинский кризис – это то, чего мы не хотим видеть", – сказал Си Цзиньпин.

По информации китайских медиа, в разговоре с Байденом китайский лидер подчеркнул, что межгосударственные отношения не должны перейти в стадию конфронтации.

Си Цзиньпин заявил, что Китай и Соединенные Штаты должны направлять двусторонние отношения в правильном направлении и обе стороны также должны брать на себя должную международную ответственность и прилагать усилия для мира во всем мире.

Отметим, ранее американское издание Financial Times со ссылкой на свои источники в официальных кругах сообщило, что Путин уже обратился к китайскому лидеру Си Цзиньпину за помощью в войне, которую он развязал в Украине. Однако позже это заявление опровергли и в официальном Пекине, и в Москве.

Но на новости о возможной помощи Китая России отреагировали китайские рынки. В понедельник, 14 марта, после неподтвержденных сообщений о том, что "Россия могла запросить военную помощь у Китая", акции китайских компаний, котирующихся на Гонконгской фондовой бирже резко рухнули. Индекс Hang Seng China Enterprises в понедельник, 14 марта, закрылся с падением на 7,2%, что стало самым большим падением с ноября 2008 года.

Администрация Байдена ранее публично дала Пекину понять о возможных последствиях, если тот поможет России избежать западных санкций.

Отметим, экономика Китая считается второй по величине в мире после экономики США. Также Китай еще до войны был одним из главных потребителей российских энергоресурсов. Поэтому совершенно неудивительно, что, утопая под бременем западных санкций, Путин ждет спасательного круга именно со стороны Пекина.

Так, российские авиакомпании рассчитывали, что после введения Евросоюзом жестких санкций, они смогут покупать запчасти для самолетов в Китае. Однако КНР отказалась поставлять детали в Россию.