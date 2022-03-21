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Китайский Красный Крест передаст Украине $1,57 млн гуманитарной помощи
Общество Красного Креста Китая выделит 10 млн юаней (1,57 млн долларов США) на предоставление гуманитарной помощи Украине.
Об этом на брифинге в Пекине заявил спикер министерства иностранных дел КНР Ванг Веньбин, передает Reuters.
Ранее сообщалось, что Китайский Красный Крест Китая пообещал отправить Украине партию гуманитарной помощи стоимостью 5 млн юаней или 791540 американских долларов.
Стоит отметить, что руководство КНР неоднократно утверждало, что Китай не снабжает оружием или боеприпасами ни одну из сторон российско-украинской войны, а отправляет только продукты, медикаменты, спальные мешки и детское питание.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В то же время, в СМИ появилась информация, что Россия после огромных потерь живой силы и техники на территории Украины якобы запросила военную помощь у Китая.
После этого стоимость акций китайских компаний, котирующихся на бирже в Гонконге, резко рухнула.
В частности, 14 марта индекс Hang Seng China Enterprises закрылся с падением на 7,2%, что стало самым большим падением с ноября 2008 года.
Напомним, 18 марта председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом США Джо Байденом, в ходе которых заявил, что конфликты и конфронтации, подобные событиям в Украине, не отвечают ничьим интересам.
В свою очередь, после этих онлайн-переговоров представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон сохраняет обеспокоенность, что КНР может оказать определенную поддержку РФ на фоне ее полномасштабного вторжения в Украину.