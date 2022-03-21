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Категория
Общество
Дата публикации

Китайский Красный Крест передаст Украине $1,57 млн гуманитарной помощи

Китайский Красный Крест передаст Украине $1,57 млн гуманитарной помощи
Фото: South China Morning Post

Общество Красного Креста Китая выделит 10 млн юаней (1,57 млн долларов США) на предоставление гуманитарной помощи Украине. 

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Об этом на брифинге в Пекине заявил спикер министерства иностранных дел КНР Ванг Веньбин, передает Reuters. 

Ранее сообщалось, что Китайский Красный Крест Китая пообещал отправить Украине партию гуманитарной помощи стоимостью 5 млн юаней или 791540 американских долларов. 

Стоит отметить, что руководство КНР неоднократно утверждало, что Китай не снабжает оружием или боеприпасами ни одну из сторон российско-украинской войны, а отправляет только продукты, медикаменты, спальные мешки и детское питание. 

В то же время, в СМИ появилась информация, что Россия после огромных потерь живой силы и техники на территории Украины якобы запросила военную помощь у Китая. 

После этого стоимость акций китайских компаний, котирующихся на бирже в Гонконге, резко рухнула

В частности, 14 марта индекс Hang Seng China Enterprises закрылся с падением на 7,2%, что стало самым большим падением с ноября 2008 года.

Напомним, 18 марта председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом США Джо Байденом, в ходе которых заявил, что конфликты и конфронтации, подобные событиям в Украине, не отвечают ничьим интересам. 

В свою очередь, после этих онлайн-переговоров представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон сохраняет обеспокоенность, что КНР может оказать определенную поддержку РФ на фоне ее полномасштабного вторжения в Украину. 

Автор:
Дмитрий Нарожный