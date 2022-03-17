Затаившийся дракон. Почему Си Цзиньпин хочет помочь Путину и почему ему не стоит этого делать

После вторжения Путина в Украину Россия оказалась в глубочайшей со времен Холодной Войны мировой изоляции. Самыми первыми санкции против России ввели США, за ними последовали страны ЕС и некоторые страны Азии. В результате Россия оказалась отрезана от доллара. Мир стал отказываться от российских энергоресурсов, которые в довоенные годы обеспечивали половину валютных поступлений в государственный бюджет РФ.

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Кроме того от поставок грузов в Россию начали отказываться мировые гиганты морских перевозок, а многие международные компании начали уходить из России. Все вместе это даст беспрецедентную со времен распада СССР экономическую разруху, а также снижение уровня жизни не только простых россиян, но и для российской региональной элиты и окружения Путина. Однако столкнувшись с изоляцией на Западе, Путин обратил свой взгляд на восток.

Авторитарная Китайская Народная Республика, своим политическим укладом ближе к России чем демократический запад. Экономика Китая считается второй по величине в мире после экономики США. Также Китай еще до войны был одним из главных потребителей российских энергоресурсов. По этому совершенно не удивительно, что утопая под бременем западных санкций Путин ждет спасательного круга именно со стороны Пекина.

Так похоже считают и в Государственном департаменте США. Американское издание Financial Times со ссылкой на свои источники в официальных кругах сообщило, что Путин уже обратился к китайскому лидеру Си Цзиньпину за помощью в этой войне. Однако позже это заявление опровергли и в официальном Пекине и в Москве.

В самом Вашингтоне похоже относятся к такому сценарию вполне серьезно. 14 марта советник США по национальной безопасности и представители Совета национальной безопасности Государственного департамента США отбыли из Вашингтона в Рим, чтобы встретиться там с членом Политбюро Коммунистической партии Китая и директором Управления Комиссии по иностранным делам Ян Цзечи. Обсуждали они именно украинский вопрос.

Накануне этой встречи Салливан сообщил, что дал Пекину понять о возможных последствиях если тот поможет России избежать западных санкций. А еще на новости о возможной помощи Китая России отреагировали китайские рынки. В понедельник, 14 марта после неподтвержденных сообщений о том, что "Россия могла запросить военную помощь у Китая" акции китайских компаний, котирующихся на Гонконгской фондовой бирже резко рухнули. Индекс Hang Seng China Enterprises в понедельник, 14 марта, закрылся с падением на 7,2%, что стало самым большим падением с ноября 2008 года.

Издание Bloomberg сообщило, что китайские акции пережили худший день со времен мирового финансового кризиса, так как опасения по поводу тесных отношений Пекина с Россией и возобновление регуляторных рисков спровоцировали панические продажи.

Белый дом отказался комментировать итоги почти семичасовой встречи в Риме, а китайские официальные СМИ сообщили, что Яе Цзечи представил Китай как нейтральную сторону конфликта во время встречи с Салливаном.

"Китай всегда выступал за уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран и привержен содействию мирным переговорам", — сказал член Политбюро КПК

При этом издание The Wall Street Journal пишет, что Пекин еще в октябре оказался во все большей изоляции от большей части остального мира, поскольку президент Си Цзиньпин и Путин всего несколько недель до вторжения объявили о "дружбе без границ". А стремление Пекина сблизится с Москвой было вызвано желанием выступить единым фронтом против США.

Путин был почетным гостем на Олимпиаде в Пекине, которую проигнорировали многие западные лидеры из-за нарушения прав человека в Китае.

"Китайское руководство было в ярости из-за решения администрации Байдена организовать дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине, и были восприняты господином Си как возможность продемонстрировать развитие Китая после семи лет подготовки. Господин Путин оказался единственным лидером крупной державы, присутствовавшим на открытии Игр", — пишет WSJ.

По мнению директора программы по Китаю в центре Стемпсона Юн Суна резкое изменение внешней политики по России может ослабить позиции самого Си Цзинпина, который хочет остаться у власти на третий срок.

Однако сам Китай зависит от торговли с Европой и США значительно больше чем от торговли с Россией. И хотя Пекин мало заинтересован в экономическом крахе России и старается как-то ей помогать, он вынужден дистанцироваться и воздерживается от крупной помощи агрессору.

"Китай закупает российскую сельскохозяйственную продукцию и энергоресурсы. Но соблюдает более разрушительные финансовые санкции, которые США ввели против России, опасаясь потерять доступ к глобальной торговой системе, в которой доминирует доллар. Китайские банкиры говорят, что их позиция по умолчанию состоит в том, чтобы соблюдать санкции, если вышестоящее руководство не скажет иначе", — пишет WSJ.

Еще в феврале вскоре после начала вторжения, несмотря на "дружбу без границ", два крупнейших государственных банка Китайской народной республики (КНР) приняли решение ограничить финансирование закупок российского сырья.

По мнению Bloomberg несмотря на то, что Россия является крупным поставщиком энергоносителей в Китай, и обе страны часто объединяются во время геополитических споров с США, экономический вес России значительно уменьшается по сравнению с западными странами, покупающими большие объемы китайского экспорта и контролирующими доступ Пекина к международной финансовой системе, в которой доминирует доллар.

В самом же Китае государственные СМИ освещают тему войны России с Украиной максимально осторожно, избегая как пророссийской, так и проукраинской позиции. А китайские власти, несмотря на тесные связи с Москвой постоянно поддерживают свою нейтральную позицию.

В самой же компартии Китая есть разные группы, в том числе и фракции придерживающиеся прозападных позиций. Так по-мнению председателя Академического комитета Института Чахар(Пекинский технологический институт), заместителя председателя Центра исследований государственной политики аппарата советника Государственного совета Ху Вея, война Украины с Россией, может привести к более глобальным геополитическим последствиям чем теракты 11 сентября.

Вей считает, что даже в том случае если Путину удастся захватить Украину, а Зеленский погибнет, украинцы все равно сформируют поддерживаемое Западом правительство в изгнании, а Путин останется под санкциями и будет вынужден сдерживать бунты в Украине. Экономика России станет очень неустойчивой и может рухнуть всего за несколько лет.

Противостояние с Путином сплотит Запад и после того как Россия будет повержена Китай может оказаться в глубокой мировой изоляции в откружении таких стран как Япония, Южная Корея и Тайвань. Нейтралитет и умеренная поддержка России также может плохо сказаться на международном положении Китая после падения режима Путина.

"Китаю следует избегать игры на обе стороны, отказаться от нейтральности. В настоящее время Китай старается не оскорблять ни одну из сторон и занимает нейтральную позицию в своих международных заявлениях и решениях. В том числе Китай воздерживается от голосования в Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее ООН. Однако такая позиция не отвечает потребностям России и привела в ярость сторонников и сочувствующих Украине, поставив Китай в противоположную от большей части мира сторону. В некоторых случаях нейтралитет является разумным выбором, но он не применим к этой войне, в которой Китай нечего не выиграет. Учитывая, что Китай всегда выступал за уважение национального суверенитета и территориальной целостности, он может избежать дальнейшей изоляции, только поддержав ту сторону, что и большинство стран мира", — отмечает Вей.

При этом на самом Западе настроены к Китаю очень скептически. Официальный Пекин отказался называть действия России вторжением, а тесные связи Китая и России дают западным политикам основание объединить Пекин и Москву в одну ось. Так или иначе Си Цзиньпин не может в один момент отказаться от дружбы с Путиным, как и не может оказать ему существенной поддержки. Поэтому скорее всего КНР будет пытаться балансировать между двумя сторонами этого конфликта, с одной стороны покупая российские энергоресурсы и зерно, с другой - поддерживая западные санкции из опасения оказаться в одной лодке с Россией.