Росіяни перевезли з Криму до Херсонщини 17 вагонів з боєприпасами, - Генштаб

Армія Російської Федерації намагається встановити контроль над населеними пунктами Богородичне, Мазанівка та Долина у Донецькій області. Також ворог намагається повернути втрачені позиції у Херсонській області, зокрема, з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію “Каланчак” було переміщено 17 вагонів з боєприпасами.

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Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що з території Курської області росіяни обстріляли українські позиції у районах населених пунктів Василівське, Білопілля, Бачівськ і Вовківка Сумської області.

На Харківському напрямку ворог зосередився на сковуванні дій ЗСУ та недопущенні їх переходу у наступ. У напрямку населеного пункту Прудянка українські воїни зупинили штурмові дії росіян. Зокрема, з метою порушення системи управління та зв’язку ЗСУ противник активно використовує комплекси радіоелектронної боротьби.

На Слов’янському напрямку підрозділи противника намагаються встановити контроль над населеними пунктами Богородичне, Мазанівка та Долина. Бойові дії тривають. Ворог здійснює перегрупування військ для відновлення наступу. З цією метою переміщено батальйонну тактичну групу з району міста Ізюм у напрямку населеного пункту Сніжківка, розгорнуто додаткові підрозділи ствольної артилерії.

На Донецькому напрямку противник зосереджений на поступовому витісненні підрозділів Сил оборони на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут. На Краматорському напрямку, після проведення артпідготовки, ворог форсував річку Сіверський Донець, закріплюється в районах населених пунктів Лисичанськ та Білогорівка.

На Бахмутському напрямку противник активізував обстріли позицій ЗСУ зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав ракетних ударів у районах населених пунктів Покровське, Берестове, Спірне та в районі Вуглегірської ТЕС. Також веде наступальні дії в районах населених пунктів Василівка, Берестове, Спірне, Клинове та Майорськ, успіху не має.

На Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти вели штурмові дії у напрямках населених пунктів Побєда та Мар’їнка. Авіація ворога завдала ракетних ударів в районах східної околиці населеного пункту Авдіївка та Мар’їнки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування підрозділів Сил оборони та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках ворог зосереджений на спробах повернення втрачених позицій в районах населених пунктів Іванівка, Потьомкине і Мирне та недопущенні проведення ЗСУ контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. Ворог удосконалює інженерне обладнання позицій в районі Нововоскресенського.

Як повідомили у Генштабі, в рамках логістичного забезпечення військ з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію “Каланчак” (Мирне, Херсонська область) переміщено 17 вагонів з боєприпасами. У готовності до застосування в акваторії Чорного моря перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

Окрім цього, українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи небезуспішно продовжують вогневе ураження складів боєприпасів і скупчень живої сили та військової техніки російських окупантів.

Нагадаємо, після важких боїв за Лисичанськ Збройні сили України були змушені відійти з позицій і рубежів. У протилежному випадку це призвело б до фатальних наслідків. Лисичанськ знаходиться досить близько до адміністративного кордону Луганської області. Але нині про повну окупацію регіону не йдеться.