ВСУ вышли из Лисичанска, - Генштаб

После тяжелых боев за Лисичанск Вооруженные силы Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей. В противном случае это привело бы к роковым последствиям.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом 3 июля сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

"В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об отходе", - объяснили решение в Генштабе.

Отметим, что Лисичанск находится довольно близко от административной границы Луганской области. Но в настоящее время о полной оккупации региона речь не идет. Важно отметить, что российские захватчики несколько месяцев стягивали свои силы на Донбасс с других направлений.

Несмотря на то, что оккупанты несли более значительные потери в сравнении с ВСУ, они упорно продвигались. ВС РФ беспрерывно наносили удары по домам, где все еще находись люди.