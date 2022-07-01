Россияне атакуют Лисичанский НПЗ, удерживают его часть, в городе уничтожают дом за домом, - ОВА

Оккупанты ведут штурм Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, удерживают северо-западную и юго-восточную части завода. Враг тщетно пытается оцепить украинских военных, атакуя Лисичанск с юга и запада.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, не удается россиянам захватить и автодорогу с Лисичанска на Бахмут.

"Жители Лисичанска почти круглосуточно находятся в подвалах и домах. Обстрелы города очень плотные. Много возгораний жилого фонда и инфраструктурных объектов. Кроме домов, пламенем было охвачено и два торговых центра, в одном из которых выгорело сразу три этажа. На другом объекте удалось ликвидировать пожар на площади около 500 кв. м", - сообщил Гайдай.

От мощного огня россиян пострадали также Белогоровка и Волчоярка.

В одной из больниц Днепра 30 июня скончался житель Лисичанска, получивший тяжелые ранения неделю назад. К сожалению, врачам не удалось спасти мужчине жизнь.

Оккупанты ведут штурм Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, удерживают северо-западную и юго-восточную части завода.

Кроме того, россияне провели штурмовые действия в районах Тополовки и северной части Вовчеяровки и Малорязанцевого, частично преуспевают, удерживают под огненным контролем участок дороги Тополевка - Лисичанск.

В то же время, наступление противника в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили отойти.

Как раньше заявлял Гайдай, россияне подошли к Лисичанску с разных сторон, эвакуация гражданских невозможна.