Росіяни атакують Лисичанський НПЗ, утримують його частину, у місті знищують будинок за будинком, - ОВА

Окупанти ведуть штурм Лисичанського нафтопереробного заводу, утримують північно-західну та південно-східну частини заводу. Ворог марно намагається оточити українських військових, атакуючи Лисичанськ із півдня та заходу.

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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, не вдається росіянам захопити автошлях з Лисичанська на Бахмут.

"Жителі Лисичанська майже цілодобово перебувають у підвалах. Обстріли міста дуже щільні. Багато загорянь житлового фонду та інфраструктурних об'єктів. Крім будинків, полум'ям було охоплено і два торгові центри, в одному з яких вигоріло одразу три поверхи. На іншому об'єкті вдалося ліквідувати пожежу на площі близько 500 кв. м", – повідомив Гайдай.

Від потужного вогню росіян постраждали також Білогорівка та Вовчоярка.

В одній із лікарень Дніпра 30 червня помер мешканець Лисичанська, який отримав тяжкі поранення тиждень тому. На жаль, лікарям не вдалося врятувати чоловікові життя.

Окупанти ведуть штурм Лисичанського нафтопереробного заводу, утримують північно-західну та південно-східну частини заводу.

Крім того, росіяни провели штурмові дії в районах Тополівки та північної частини Вовчеярівки та Малорязанцевого, частково процвітають, утримують під вогненним контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ.

Водночас, наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили відійти.

Як раніше заявляв Гайдай, росіяни підійшли до Лисичанська з різних боків, евакуація цивільних неможлива .