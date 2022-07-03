Россияне закрепляются в районе Лисичанска, город – в огне

Оккупанты бросили на Лисичанск, наверное, все силы. Атаковали город с непонятно жестокой тактикой.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Так, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены до основания. Много и русских, и оружия, что они применяют. И это несмотря на уничтожение нескольких складов с вражескими боеприпасами", - отметил Гайдай.

Оккупанты несут значительные потери, но упорно продвигаются. Они закрепляются в городе, а также в Вернекаменке и продолжают уничтожать населенные пункты.

За прошедшие сутки спасатели ликвидировали возгорание многоэтажек и частных усадеб, магазина, а также еще одного торгового центра.

Раненая женщина госпитализирована в больницу Днепропетровщины.

"Также от совершенных российской армией обстрелов пострадали Золотаровка и Белогоровка. Вблизи последней отбито вражеское наступление", - отметил Гайдай.

Напомним, вчера российская пропаганда распространила очередной фейк о том, что якобы "оккупанты окружили украинских защитников в Лисичанске". Как сообщил представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук, за город действительно идут ожесточенные бои, но он не окружен.