Росіяни закріпилися в Лисичанську та форсували річку Сіверський Донець (ФОТО)

Російські військові закріпилися в Лисичанську Луганської області, звідки 3 липня вишли українські захисники з метою збереження життів. Також окупантам вдалося форсувати річку Сіверський Донець та взяти під контроль Золотарівку.

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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, навіть в останній день оборони Лисичанська під щільним вогнем медики госпіталізували поранених, місто рятували пожежники, а поліція фіксувала злочини

"Тримали стрій, навіть коли це вже здавалося неможливим. Росіяни переважали вдесятеро. Ця навала руйнувала місто та вбивала людей. Багато поранених місцевих жителів ми вивезли до лікарень Дніпра, Львова чи Івано-Франківська", - поінформував він.

Сергій Гайдай наголосив, що у медзакладах Донеччини за останні тижні отримують або вже отримали допомогу близько 50 важкопоранених лисичан. Тих, хто потребував госпіталізації, евакуювали навіть в останній день оборони. Як і рятували місто від полум’я пожежники, коли займалися багатоповерхівки.

"Російська армія зібрала сили зі всіх можливих напрямків і зосередила їх в Лисичанську. Їхню перевагу в особовому складі ми нівелювали майстерністю українських бійців. Однак необхідна для витиснення ворога кількість далекобійної зброї до нас ще не надійшла", - зазначив голова військової адміністрації.

Він підкреслив, що російські окупанти закріпилися в Лисичанську. Також їм вдалося форсувати річку Сіверський Донець, щоб на п’ятий місяць війни таки захопити Білогорівку. Під контролем росіян вже й Золотарівка.

Нагадаємо, 3 липня після важких боїв за Лисичанськ Збройні сили України були змушені відійти з позицій і рубежів. У протилежному випадку це призвело б до фатальних наслідків.

Лисичанськ знаходиться досить близько до адміністративного кордону Луганської області. Але нині про повну окупацію регіону не йдеться. Важливо відзначити, що російські загарбники кілька місяців стягували свої сили на Донбас із інших напрямків.