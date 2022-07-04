ЗСУ відступили від Лисичанська без втрат, - голова Луганської ОВА

Українські війська залишили Лисичанськ Луганської області для того, щоб не допустити оточення та вийти з міста без втрат. Наступна мета росіян – захопити Донецьку область.

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Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в інтерв'ю ВВС.

За його словами, ЗСУ могли б ще довго утримувати місто, але зараз Росія має величезну перевагу в артилерії та боєприпасах.

"Вони просто знищили б місто здалеку, так що не було сенсу залишатися. Ми потрапили б в оточення і мали б сидіти там, поки місто обстрілювали. Тому ми вирішили не допускати оточення, щоб не намагатися відступати всі відразу. Вирішили відійти на готові укріплені позиції далі на захід, зайняти їх та звідти продовжити боротьбу з російською армією. Як наслідок, усі пішли без втрат", - сказав Сергій Гайдай.

Він зазначив, що це не програна війна, а лише одна битва, яку українська сторона програла.

"Особисто мені важко і боляче, але це не програна війна. Це всього лише одна битва, яку ми програли. Нам потрібно було зберегти наші війська, щоб, коли прибуде достатня кількість зброї, що поставляється Заходом, ми могли провести нормальні операції і контратакувати", - розповів Гайдай.

Також голова ОВА стверджує, що наступною метою росіян є захопити Донецьку область.

Нагадаємо, російські військові закріпилися у Лисичанську Луганської області, звідки 3 липня вийшли українські захисники з метою збереження життя. Також окупантам вдалося форсувати річку Сіверський Донець та взяти під контроль Золотарівку.