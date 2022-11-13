СБУ: Співання у Києво-Печерської лаврі пісень, що вихваляють "русскій мір", не залишиться без реакції

Служба безпеки України вивчає усі деталі інциденту, що, як стверджують у спецслужбі, стався в одному з храмів Києво-Печерської лаври, "де співали пісень, що вихваляють "русскій мір". Як ідеться у повідомленні відомства, "ця ситуація не залишиться без відповідної реакції".

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"Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України, чекає на "пробудження матушкі-Русі", мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів", - заявив виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Малюк.

Зазначимо, що напередодні ввечері священник Православної церкви України Михайло Омельян опублікував у Facebook відео, яке, як він заявив, він "отримав від випускника Київської православної богословської академії, який з друзями зайшов в храм Всіх святих печерських у Лаврі".

"Люди, доки ви будете підтримувати тих, хто належить до "церкви" окупанта?! Наші захисники Батьківщини віддають своє життя, захищаючи державу і народ, а в УПЦ, та що ніби не МП, та що зрадила Україну і зараз намагається відбілитися від крові гуманітарною "допомогою", все ще досі моляться за Росію. "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка-Русь", - написав він.

На відео, однак, не видно жодної людини, яка б співала. Нагадаємо при цьому, що ПЦУ претендує на Києво-Печерську лавру, яка наразі перебуває у віданні Української православної церкви, що, в свою чергу, має статус широкої автономії у складі Руської православної церкви.

Так, у травні ПЦУ створила у своїй структурі релігійну організацію "Києво-Печерська лавра (чоловічий монастир)", затвердила її статут і безпосередньо підпорядкувала її предстоятелю церкви Епіфанію.