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СБУ открыла производство из-за прославления "русского мира" в Киево-Печерской Лавре
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту прославления русского мира в одном из храмов Киево-Печерской Лавры.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Следствие проводят по ч.1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
Отмечается, что все материалы направлены для проведения соответствующих экспертиз.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, ранее священник Православной церкви Украины Михаил Омельян опубликовал в Facebook видео, которое, как он заявил, он "получил от выпускника Киевской православной богословской академии, который с друзьями вошел в храм Всех святых печерских в Лавре". На видео в храме поют песню "Колокол плывет, плывет над Россией, пробуждается Матушка-Русь".
Служба безопасности Украины заявила, что изучает все детали инцидента, произошедшего в одном из храмов Киево-Печерской лавры, "где пели песни, восхваляющие "русский мир".