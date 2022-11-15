СБУ відкрила провадження щодо прославляння "русского міра" у Києво-Печерській Лаврі

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом прославляння "русского міра" в одному з храмів Києво-Печерської Лаври.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Слідство здійснюється за ч.1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників", - йдеться у повідомленні. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Зазначається, що наразі усі матеріали скеровані для проведення відповідних експертиз.

Нагадаємо, що раніше священник Православної церкви України Михайло Омельян опублікував у Facebook відео, яке, як він заявив, він "отримав від випускника Київської православної богословської академії, який з друзями зайшов в храм Всіх святих печерських у Лаврі". На відео у храмі співають пісню "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка-Русь".

Служба безпеки України заявила, що вивчає усі деталі інциденту, що стався в одному з храмів Києво-Печерської лаври, "де співали пісень, що вихваляють "русскій мір".