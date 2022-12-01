СБУ проверила монастырь УПЦ (МП) в Закарпатье, где монахини призывали к "пробуждению матушки-Руси" (ФОТО)

Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные (безопасные) мероприятия, проводимые на территории Свято-Кирилло-Мефодиевского женского монастыря Мукачевской епархии УПЦ (МП) в Закарпатье.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что свыше 20 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа.

Сотрудники СБУ обнаружили большое количество агитационно-пропагандистских материалов. Большинство литературы – авторства русских деятелей и изданы русскими типографиями.

Среди обнаруженного стражами порядка – книги ксенофобского содержания с оскорбительными выдумками о других национальностях и религии. В найденных брошюрах отрицается право Украины на независимость и отмечается, что Россию, Украину и Беларусь "нельзя разделить".

"Несмотря на запрет руководителя епархии в монастыре, продолжали вспоминать во время молебнов патриарха РПЦ Кирилла Гундяева, который "благословил" российских военных убивать украинцев. Даже разработали так называемую "памятку", где аргументировали, почему именно нельзя отказываться от упоминания московского патриарха. В случае неповиновения – запугивали "быть отстраненным от всякого священства", - отмечают в СБУ.

Также во время обысков СБУ нашла тексты пророссийских песен, которыми прославляли "русскую землю" и призывали к "пробуждению матушки-Руси".

Все материалы будут переданы на соответствующие экспертные исследования.

"Указанные меры безопасности происходили в рамках действующего законодательства. Отмечаем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", - подчеркнули в СБУ.

Отметим, Служба безопасности Украины 30 ноября провела контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории одного из монастырей Мукачевской епархии УПЦ (МП) в Закарпатье.

Напомним, сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили большое количество антиукраинских материалов во время мер безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ (Московского патриархата, РПЦ в Украине).