СБУ сообщила о подозрении митрополиту, который собирался распространить листовки с пророссийскими тезисами

Служба безопасности Украины установила, что глава епархий УПЦ МП в Винницкой области создал пропагандистские листовки, в которых оправдывал вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию восточных и южных районов Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба СБУ.

Митрополит в своих агитационных листовках призвал к захвату государственной власти и нарушению границ государственной границы Украины. Тираж пропагандистских агитационных материалов священнослужитель хранил в подсобных помещениях церкви.

СБУ выяснила, что в дальнейшем митрополит планировал организовать их раздачу местным жителям через канцелярию епархии.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по:

ч. 3 ст.436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины);

ч. 2 ст. 109 (распространение материалов с призывами к насильственному изменению конституционного строя);

ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств разоблаченных правонарушений.

Ранее по материалам украинской спецслужбы этому же митрополиту вручили подозрение по ч 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Тогда было установлено, что митрополит совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями. Соответствующие материалы были размещены на личном сайте священника.