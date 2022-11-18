СБУ повідомила про підозру митрополиту, який збирався поширити листівки з проросійськими тезами

Служба безпеки України встановила, що очільник єпархій УПЦ МП у Вінницькій області створив пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію східних та південних районів України.

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Про це 18 листопада повідомила пресслужба СБУ.

Митрополит у своїх агітаційних листівках закликав до захоплення державної влади і порушення меж державного кордону України. Тираж пропагандистських агітаційних матеріалів священнослужитель зберігав у підсобних приміщеннях церкви.

СБУ з'ясувала, що в подальшому митрополит планував організувати їх роздачу місцевим жителям через канцелярію єпархії.

Таким чином, слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за:

ч. 3 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України); ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу); ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин викритих правопорушень.

Раніше за матеріалами української спецслужби, цьому ж митрополиту вручили підозру за ч 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Тоді було встановлено, що митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями. Відповідні матеріали, зокрема, були розміщені на особистому сайті священника.