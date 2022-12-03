На Ставці верховного головнокомандувача обговорили подальші заходи щодо долі УПЦ

Президент Володимир Зеленський 3 грудня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Як повідомляє пресслужба глави держави, учасники заслухали доповіді про оперативну ситуацію на фронті та протидію ворогу. Окремо вони проаналізували темпи відновлення пошкодженої військової техніки та забезпечення сил оборони озброєнням і боєприпасами.

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"Крім того, було розглянуто перебіг відновлення енергетичної системи України та реалізацію заходів із забезпечення автономної роботи об’єктів критичної інфраструктури. Також було обговорено продовження реалізації заходів із забезпечення духовної незалежності України", - зазначено в повідомленні без подробиць.

Як прокоментував у вечірньому відеозверненні сам Зеленський, було обговорено "подальші кроки в напрямку повної духовної незалежності України й захисту нашої держави від неформальних мереж впливу держави-терориста".

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду та очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо при цьому, що 1 грудня Рада національної безпеки та оборони доручила Кабінету міністрів ініціювати заборону Української православної церкви, що має статус широкої автономії у складі Руської ПЦ.

Держслужбі з етнополітики та свободи совісті доручили провести релігієзнавчу експертизу Статуту про управління УПЦ "на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом та за необхідності вжити передбачених законом заходів".

Крім того, уряду доручили "перевірити наявність правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном", яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

На зайняття цієї частини лаври, що перебуває у віданні Міністерства культури та інформаційної політики, наразі претендує Православна церква України, яка у травні створила у своїй структурі відповідний монастир, а 2 грудня зареєструвала його як юридичну особу. Територія лаври, що не входить до історико-культурного заповідника, нині знаходиться у віданні УПЦ.

Зазначимо також, що в останній місяць різко активізувалася кампанія Служби безпеки України з пошуку в приміщеннях УПЦ, зокрема у самій Києво-Печерській лаврі різноманітного компромату, зокрема друкованих антиукраїнських матеріалів, та викриття священників у ймовірній колабораційній діяльності та інших злочинах.

Більш того, РНБО вирішила ввести, а Зеленський ввів у дію санкції проти намісника лаври Павла (в миру - Петро Лебідь), а також ряду кліриків УПЦ з територій, що знаходяться чи знаходилися під окупацією Росії.