РНБО ввела санкції проти очільника Лаври Павла, Новинського та інших священнослужителів УПЦ МП, - ЗМІ

Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.

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Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на власні джерела в Офісі президента.

Видання зазначає, що РНБО ввела санкції проти Вадима Новинського, намісника Києво-Печерської Лаври митрополита Павла (Лебедя) і ще близько десятка священнослужителів УПЦ МП, переважно із окупованих Росією територій.

Крім того, введені у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.

Рішення про санкції РНБО ухвалила на засіданні 1 грудня після "розгляду діяльності релігійних організацій на території України в умовах військової агресії Росії і для забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу у суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів України".

Список підсанкційних прізвищ обіцяли оприлюднити згодом.

Зазначимо, РНБО доручила Кабінету міністрів у двомісячний строк внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні "афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних організацій відповідно до норм міжнародного права у сфері свободи совісті та зобов’язань України у зв’язку зі вступом до Ради Європи".

Раніше СБУ провела обшуки у Києво-Печерській Лаврі в Києві для недопущення використання Лаври як осередку "русского мира".

Також СБУ відкрила кримінальне провадження через російську пропаганду, яка звучала у Лаврі.

Крім того, СБУ повідомила про підозру організаторам богослужіння, під час якого в одному з храмів у Києво-Печерській Лаврі вихваляли "русский мир". Серед підозрюваних – священник.