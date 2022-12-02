СНБО ввел санкции против митрополита Лавры Павла, Новинского и других священнослужителей УПЦ МП, - СМИ

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности, наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экснардепа Вадима Новинского.

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Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в Офисе президента.

Издание отмечает, что СНБО ввел санкции против Вадима Новинского, наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла (Лебедя) и еще около десятка священнослужителей УПЦ МП, преимущественно с оккупированных Россией территорий.

Кроме того, введены в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.

Решение о санкциях СНБО приняло на заседании 1 декабря после "рассмотрения деятельности религиозных организаций на территории Украины в условиях военной агрессии России и для обеспечения духовной независимости, недопущения раскола в обществе по религиозному признаку, содействия консолидации украинского общества и защиты национальных интересов Украины".

Список подсанкционных фамилий обещали обнародовать впоследствии.

Отметим, СНБО поручил Кабинету министров в двухмесячный срок внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине "аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.

Ранее СБУ провела обыски в Киево-Печерской Лавре в Киеве для недопущения использования Лавры как ячейки "русского мира".

Также СБУ открыла уголовное производство из-за звучавшей в Лавре российской пропаганды.

Кроме того, СБУ сообщила о подозрениях организаторам богослужения, во время которого в одном из храмов в Киево-Печерской Лавре восхваляли "русский мир". Среди подозреваемых – священник.