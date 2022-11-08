Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Преступность
Дата публикации

СБУ разоблачила вражеского приспешника в рясе, работавшего на гауляйтера Харьковщины

СБУ разоблачила вражеского приспешника в рясе, работавшего на гауляйтера Харьковщины

Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника Кремля во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах на востоке Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленником оказался настоятель одного из храмов УПЦ Московского патриархата в Харьковской области.

Во время временной оккупации Купянского района он призвал местное религиозное общество поддержать захватчиков. Также в своих проповедях оправдывал преступления агрессора в войне против Украины.

Кроме того, он всячески способствовал распространению оккупационного режима в захваченной части региона и лично лично контактировал с местным гауляйтером Виталием Ганчевым.

Именно с ним представитель УПЦ МП согласовывал свои действия по использованию церкви для привлечения граждан в ряды врага и дискредитации Сил обороны Украины.

Для проведения взрывной деятельности злоумышленник привлек прихожанку из одного из местных поселков, помогавшую ему распространять прокремлевскую пропаганду на территории общины.

Фото 2 — СБУ разоблачила вражеского приспешника в рясе, работавшего на гауляйтера Харьковщины

Однако во время освобождения района клирик со своей сообщницей бежали в РФ, где пытаются скрываться от правосудия.

"В настоящее время обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины) Уголовного кодекса Украины и объявлено в розыск", - отмечают в СБУ.

В ведомстве отмечают, что в настоящее время продолжаются комплексные действия по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, по материалам СБУ управляющий одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области получил сообщение о подозрении.

Автор:
Светлана Манько