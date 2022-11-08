СБУ разоблачила вражеского приспешника в рясе, работавшего на гауляйтера Харьковщины

Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника Кремля во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах на востоке Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленником оказался настоятель одного из храмов УПЦ Московского патриархата в Харьковской области.

Во время временной оккупации Купянского района он призвал местное религиозное общество поддержать захватчиков. Также в своих проповедях оправдывал преступления агрессора в войне против Украины.

Кроме того, он всячески способствовал распространению оккупационного режима в захваченной части региона и лично лично контактировал с местным гауляйтером Виталием Ганчевым.

Именно с ним представитель УПЦ МП согласовывал свои действия по использованию церкви для привлечения граждан в ряды врага и дискредитации Сил обороны Украины.

Для проведения взрывной деятельности злоумышленник привлек прихожанку из одного из местных поселков, помогавшую ему распространять прокремлевскую пропаганду на территории общины.

Однако во время освобождения района клирик со своей сообщницей бежали в РФ, где пытаются скрываться от правосудия.

"В настоящее время обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины) Уголовного кодекса Украины и объявлено в розыск", - отмечают в СБУ.

В ведомстве отмечают, что в настоящее время продолжаются комплексные действия по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, по материалам СБУ управляющий одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области получил сообщение о подозрении.