СБУ проводит обыски в Киево-Печерской Лавре

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что обыски проводятся совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

"Учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан", - подчеркивают в СБУ.

Следовательно, указанные мероприятия проводятся для:

▪недопущение использования Лавры как ячейки "русского мира";

▪️проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.;

▪️обезопасение населения от провокаций и террористических актов.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители:

▪️ проводят осмотр территории и помещений Лавры для выявления запрещенных к обращению предметов;

▪️ осуществляют проверку лиц на территории Лавры относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

"Все действия происходят в рамках действующего законодательства. Отмечаем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", - подчеркивают СБУ.

Напомним, ранее СБУ открыла уголовное производство по факту прославления "русского мира" в одном из храмов Киево-Печерской Лавры.

Напомним, ранее священник Православной церкви Украины Михаил Омельян опубликовал в Facebook видео, которое, как он заявил, "получил от выпускника Киевской православной богословской академии, который с друзьями вошел в храм Всех святых печерских в Лавре". На видео в храме поют песню "Колокол плывет, плывет над Россией, пробуждается Матушка-Русь".